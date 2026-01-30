Реклама

Культура
19:31, 30 января 2026Культура

Номинанта на «Оскар» нашли мертвым в собственном доме

Португальский режиссер Жуан Канижу ушел из жизни в возрасте 68 лет
Ольга Коровина

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Известный португальский режиссер и номинант на премию «Оскар» Жуан Канижу ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщает местное издание Correio de Manha.

По информации источника, постановщика нашла мертвым в его доме неподалеку от поселка Вила-Висоза домработница.

Причины смерти кинематографиста на момент написания материала неизвестны.

Жуан Канижу известен прежде всего по фильму «Во тьме ночной», который в 2005 году получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2023 году режиссер получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за фильм «Плохая жизнь». Известно, что у Канижу остался один незавершенный проект: фильм на момент его смерти находился на стадии съемочного процесса.

