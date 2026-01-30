Реклама

Экономика
14:17, 30 января 2026

Россиянам назвали подводные камни рассрочек

Эксперт Сабирянов: Покупки в рассрочку создают ложное ощущение снижаемой цены
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Покупки в рассрочку создают определенные риски, среди которых — ложное ощущение снижаемой цены или постоянный отток денег с карты. Подводные камни BNPL (от английского Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, плати потом») сервисов назвал «Ленте.ру» фаундер Рокетбанка Роберт Сабирянов.

По словам эксперта, покупки в рассрочку, когда стоимость товара делится на несколько равных платежей, первый списывается сразу, остальные — по графику, не классический кредит, но и не бесплатные деньги. Зачастую покупателям кажется, что товар стоимостью в 40 тысяч будет доступнее, если он приобретается по схеме «всего по 10 тысяч раз в две недели». В результате люди чаще соглашаются на покупки, которые в обычной ситуации отложили бы или вовсе не сделали. К таким импульсивным покупкам относятся одежда, техника, товары со скидками и ограниченными предложениями.

Еще один подводный камень — наличие сразу нескольких рассрочек. Каждая из них по отдельности выглядит безобидно, но вместе они превращаются в постоянный отток денег с карты. При этом BNPL-платежи обычно не попадают в кредитную историю, из-за чего человек может не ощущать реальную нагрузку на бюджет и терять контроль над общим объемом выплат, предупредил Сабирянов.

«Есть и менее очевидные моменты. Например, при оплате частями покупка иногда проходит не как обычная оплата товара, а как финансовая операция. Из-за этого может не начисляться кешбэк или бонусы по карте, и итоговая выгода от покупки оказывается ниже, чем ожидалось»

Роберт Сабиряновфаундер Рокетбанка

Наконец, стоит учитывать технические риски: если в день списания на карте не хватает средств, сервис может начислить штраф или начать повторные попытки списания. Формально рассрочка беспроцентная, но просрочки быстро делают ее платной. Кроме того, вместе с рассрочкой могут подключаться дополнительные услуги, которые подаются как необязательные, но на практике отказ от них может сделать акционную рассрочку недоступной или изменить итоговую цену товара.

Стоит учитывать, что BNPL-сервисы используют собственные алгоритмы одобрения. Если магазин предлагает оплату частями, сервис может отказать прямо в момент покупки и без объяснения причин. Это делает инструмент не самым надежным вариантом для ситуаций, когда покупка критична.

«Ключевое правило простое: покупка частями должна облегчать управление деньгами, а не заменять его. Если инструмент помогает сохранить контроль над бюджетом, им можно пользоваться. Если же он используется как способ регулярно компенсировать нехватку средств, от него лучше отказаться», — добавил эксперт.

К концу 2025 года интерес россиян к использованию кредитных карт стал падать, при покупке товаров граждане все чаще предпочитают оформлять рассрочку. Воспользоваться рассрочкой при покупке новогодних покупок планировали 31 процент респондентов, а кредиткой — только 18 процентов. Годом ранее наблюдалась противоположная картина — 11 против 38 процентов.

