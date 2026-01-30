Россиянин отомстил девушке за расставание при помощи фейковой страницы

Ачинец создал страницу экс-девушки и предлагал от ее имени интим-услуги знакомым

Перед судом в Ачинске предстанет местный житель, который рассылал знакомым порнографические картинки под видом снимков своей бывшей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции Красноярского края в пятницу, 30 января.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с возлюбленной несколько месяцев, но весной 2025 года пара рассталась. Обиженный ачинец решил мстить – он создал в социальной сети фейковую страницу экс-девушки и стал от ее имени рассылать откровенные снимки знакомым. На фотографиях не было видно лица, но автор сообщений выдавал их за реальные. Снимки мужчина сопровождал адресом проживания бывшей и предложением оказания интимных услуг.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение и оборот порнографических материалов или предметов»). Виновному грозит до шести лет колонии.

