18:01, 26 декабря 2025Силовые структуры

Распространившего порно экс-ректора российского вуза отправили в колонию

В Воронеже суд дал экс-ректору ВГУ 8 лет колонии за распространение порнографии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Воронежский суд приговорил экс-ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого к восьми годам колонии строго режима по делу о распространении порнографии и даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Ендовицкий через посредника дал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета. В это время жена фигуранта планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Также Ендовицкий распространил более 300 порнографических материалов через интернет. Сообщалось, что порноролики с разными девушками нашли у него в телефоне.

На имущество Ендовицкого общей стоимостью 14,6 миллиона рублей наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Чувашии дали 2,5 года колонии бизнесмену, заставившему детей умыться зеленкой.

