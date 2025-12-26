Распространившего порно экс-ректора российского вуза отправили в колонию

В Воронеже суд дал экс-ректору ВГУ 8 лет колонии за распространение порнографии

Воронежский суд приговорил экс-ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого к восьми годам колонии строго режима по делу о распространении порнографии и даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Ендовицкий через посредника дал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета. В это время жена фигуранта планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Также Ендовицкий распространил более 300 порнографических материалов через интернет. Сообщалось, что порноролики с разными девушками нашли у него в телефоне.

На имущество Ендовицкого общей стоимостью 14,6 миллиона рублей наложен арест.

