Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:43, 26 декабря 2025Силовые структуры

Заставивший детей умываться зеленкой российский бизнесмен получил срок

В Чувашии дали 2,5 года колонии бизнесмену, заставившему детей умыться зеленкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Чувашии суд приговорил 44-летнего предпринимателя к 2,5 года колонии по делу о похищении детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о похищении человека и самоуправстве, совершенном с применением насилия. Следствие и суд установили, что вечером 30 июля в Ядрине бизнесмен посадил двух подростков 12 и 13 лет в свою машину, отвез их в безлюдное место и заставил умыться зеленкой. 12 августа он был задержан.

В августе бизнесмен высказывался об инциденте. По словам владельца ларька, из которого дети якобы украли несколько мандаринов, ему стыдно за поступок и он надеется, что конфликт будет исчерпан. Также мужчина рассказал, что у него четверо своих детей.

Тогда же сообщалось, что дети взяли с прилавка предпринимателя фрукты, тот в ответ решил их проучить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Летевшая в Москву после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета

    Владелец компании продал ее и подарил каждому из сотрудников по 35 миллионов рублей

    Распространившего порно экс-ректора российского вуза отправили в колонию

    ФСБ показала задержание экс-сотрудника МИД России за госизмену

    Вдове бойца СВО прислали «набор костей» уже похороненного ею мужа

    Путин оценил полученный в ходе СВО опыт

    Румыния подняла в воздух истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok