Заставивший детей умываться зеленкой российский бизнесмен получил срок

В Чувашии дали 2,5 года колонии бизнесмену, заставившему детей умыться зеленкой

В Чувашии суд приговорил 44-летнего предпринимателя к 2,5 года колонии по делу о похищении детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о похищении человека и самоуправстве, совершенном с применением насилия. Следствие и суд установили, что вечером 30 июля в Ядрине бизнесмен посадил двух подростков 12 и 13 лет в свою машину, отвез их в безлюдное место и заставил умыться зеленкой. 12 августа он был задержан.

В августе бизнесмен высказывался об инциденте. По словам владельца ларька, из которого дети якобы украли несколько мандаринов, ему стыдно за поступок и он надеется, что конфликт будет исчерпан. Также мужчина рассказал, что у него четверо своих детей.

Тогда же сообщалось, что дети взяли с прилавка предпринимателя фрукты, тот в ответ решил их проучить.