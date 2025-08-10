Российский предприниматель заставил подростков умыться зеленкой за кражу мандаринов

Чувашский бизнесмен заставил подростков умыться зеленкой за кражу мандаринов

Бизнесмен в Чувашии заставил подростков умываться зеленкой из-за кражи нескольких мандаринов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло в городе Ядрин. Несколько детей взяли с прилавка предпринимателя фрукты. Бизнесмен в ответ решил их проучить. Он посадил их в свой автомобиль, вывез за город и заставил умываться зеленкой.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

