Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 10 августа 2025Россия

Российский предприниматель заставил подростков умыться зеленкой за кражу мандаринов

Чувашский бизнесмен заставил подростков умыться зеленкой за кражу мандаринов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии»

Бизнесмен в Чувашии заставил подростков умываться зеленкой из-за кражи нескольких мандаринов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло в городе Ядрин. Несколько детей взяли с прилавка предпринимателя фрукты. Бизнесмен в ответ решил их проучить. Он посадил их в свой автомобиль, вывез за город и заставил умываться зеленкой.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Ранее в Новосибирске двое в балаклавах похитили мужчину с чемоданом. Все произошло 6 августа. На опубликованных кадрах видно, как двое неизвестных подходят к мужчине, бьют его по ногам, после чего подхватывают под руки и тащат к машине. Вместе с чемоданом его запихивают в багажник и скрываются на машине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер режиссер Юрий Бутусов. Обладатель нескольких «Золотых масок» утонул в Болгарии

    Назван недорогой продукт, который жизненно необходим пожилым людям. Его цена — от 420 рублей за килограмм

    Выбрана самая уродливая собака в мире

    Следующую неделю назвали судьбоносной для Украины

    Полтора десятка украинских БПЛА атаковали регионы России

    Зеленский поговорил с Алиевым

    На Западе сообщили о ярости главы ЕК из-за встречи Путина и Трампа

    Стало известно о страхе Украины перед предательством Запада

    Российский предприниматель заставил подростков умыться зеленкой за кражу мандаринов

    Экс-игрок сборной России рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости