Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

В Новосибирске двое мужчин в балаклавах похитили жителя, вышедшего из подъезда с чемоданом. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По данным источника, похищение произошло в среду, 6 августа. Оно попало на камеру. На опубликованных кадрах видно, как двое неизвестных подходят к мужчине, бьют его по ногам, после чего подхватывают под руки и тащат к машине. Вместе с чемоданом его запихивают в багажник и скрываются на машине.

Как «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД России, сообщения о похищении человека в полицию не поступали. Проводится проверка.

