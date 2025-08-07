Силовые структуры
17:22, 7 августа 2025Силовые структуры

Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

В Новосибирске двое в балаклавах похитили мужчину с чемоданом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирске двое мужчин в балаклавах похитили жителя, вышедшего из подъезда с чемоданом. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По данным источника, похищение произошло в среду, 6 августа. Оно попало на камеру. На опубликованных кадрах видно, как двое неизвестных подходят к мужчине, бьют его по ногам, после чего подхватывают под руки и тащат к машине. Вместе с чемоданом его запихивают в багажник и скрываются на машине.

Как «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД России, сообщения о похищении человека в полицию не поступали. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске будут судить охранников бара, отправивших клиента в кому.

