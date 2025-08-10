Заставивший детей умыться зеленкой за кражу российский бизнесмен высказался об инциденте

Заставивший детей умыться зеленкой за кражу бизнесмен из Чувашии извинился

Заставивший детей умыться зеленкой за кражу бизнесмен из Чувашии высказался об инциденте. Слова предпринимателя приводит РЕН ТВ в Telegram.

По словам владельца ларька, из которого дети якобы украли несколько мандаринов, ему стыдно за поступок и он надеется, что конфликт будет исчерпан. Также мужчина рассказал, что у него четверо своих детей.

При этом прокуратура продолжает проверку по факту случившегося.

О конфликте бизнесмена с детьми стало известно ранее в воскресенье, 10 августа. Предприниматель вывез детей за город, заставил умыться зеленкой и снял это на видео.