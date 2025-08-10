Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 10 августа 2025Россия

Заставивший детей умыться зеленкой за кражу российский бизнесмен высказался об инциденте

Заставивший детей умыться зеленкой за кражу бизнесмен из Чувашии извинился
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Заставивший детей умыться зеленкой за кражу бизнесмен из Чувашии высказался об инциденте. Слова предпринимателя приводит РЕН ТВ в Telegram.

По словам владельца ларька, из которого дети якобы украли несколько мандаринов, ему стыдно за поступок и он надеется, что конфликт будет исчерпан. Также мужчина рассказал, что у него четверо своих детей.

При этом прокуратура продолжает проверку по факту случившегося.

О конфликте бизнесмена с детьми стало известно ранее в воскресенье, 10 августа. Предприниматель вывез детей за город, заставил умыться зеленкой и снял это на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    40 лет назад на Дальнем Востоке взорвалась атомная подлодка К-431. Кто в этом виноват и что спасло мир от еще большей катастрофы?

    В России стало больше лекарств из США

    Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

    России спрогнозировали лидерство в одной отрасли

    В двух отдаленных от Украины российских регионах объявили угрозу атаки БПЛА

    Заставивший детей умыться зеленкой за кражу российский бизнесмен высказался об инциденте

    Собака осталась без части уха после похода к московскому грумеру

    Чат-бот соцсети Трампа назвал лучшим президентом Обаму

    ВСУ впервые атаковали российский регион

    В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости