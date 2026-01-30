Реклама

Туристка отправилась в Европу и дважды пропала без вести

Bild: 64-летняя туристка из Германии дважды потерялась на отдыхе в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Frank Bienewald / LightRocket via Getty Images

Отдыхающая в Европе туристка дважды потерялась во время отпуска и до сих пор числится пропавшей без вести. Об этом сообщает Bild.

64-летняя путешественница из Германии отправилась на отдых в Италию. 26 января женщина заблудилась во время одиночного похода по лесу в Южном Тироле. Она провела ночь при температуре -11 градусов и была найдена утром с переохлаждением, но невредимой.

Однако 28 января немка потерялась снова. На этот раз женщина гуляла с друзьями, затем она решила пойти за покупками и вернуться домой в одиночку. С тех пор никаких ее следов не обнаружено.

Ранее опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести. Родственники мужчины начали беспокоиться, так как раньше во время поездок он всегда поддерживал регулярный контакт с ними.

