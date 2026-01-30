Реклама

04:44, 30 января 2026

В США заявили о слезах Зеленского из-за российского «Орешника»

Слебода: Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара со стороны России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале заявил, что украинские власти оказались в крайне уязвимом положении после российских атак в последние недели.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара со стороны России. «А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник"», — сказал он. Слебода добавил, что это было бы большой катастрофой для Киева.

Эксперт также отметил, что Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Он подчеркнул, что у украинской стороны при этом недостаточно сил.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что ракету «Орешник» способна перехватить только одна противовоздушная система в мире — российская С-500.

