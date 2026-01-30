Реклама

10:36, 30 января 2026Силовые структуры

Задержанный в Петербурге назвал своей целью подполковника Вооруженных сил России

ФСБ показала видео признания готовившего покушение украинского агента
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания агента украинской спецслужбы, готовившего покушение на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина в капюшоне. Его укладывают на асфальт сотрудники ФСБ и изымают у него пистолет Макарова с глушителем. Задержанный говорит, что он собирался убить подполковника Вооруженных сил России. Задание он получил от куратора. За совершение преступления ему было обещано вознаграждение.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военнослужащего. Агент украинской спецслужбы караулил его у дома. Он является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической деятельности»).

