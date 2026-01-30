Задержанный в Петербурге назвал своей целью подполковника Вооруженных сил России

ФСБ показала видео признания готовившего покушение украинского агента

ФСБ России показала оперативное видео задержания агента украинской спецслужбы, готовившего покушение на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден мужчина в капюшоне. Его укладывают на асфальт сотрудники ФСБ и изымают у него пистолет Макарова с глушителем. Задержанный говорит, что он собирался убить подполковника Вооруженных сил России. Задание он получил от куратора. За совершение преступления ему было обещано вознаграждение.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военнослужащего. Агент украинской спецслужбы караулил его у дома. Он является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической деятельности»).