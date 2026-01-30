Реклама

13:11, 30 января 2026

Заявление Зеленского о проблемах с закупками американского оружия опровергли

FT: Заявление Зеленского о PURL — неверно
Виктория Кондратьева
Фото: Ukrainian Defence Ministry / Handout via Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что поставки ракет-перехватчиков Pac-3 для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot задержались из-за просрочки со стороны европейских стран, являются неверными. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Два западных чиновника, осведомленных о деятельности инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных требований Украины), заявили, что утверждение Зеленского неверно», — опровергли заявления президента собеседники издания.

При этом отмечается, что источники издания отказались предоставить подробности.

Ранее Зеленский рассказал о проблемах с закупками американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины за деньги европейцев. «Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — подчеркнул он.

