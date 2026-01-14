Реклама

Бывший СССР
02:23, 14 января 2026

Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

Зеленский заявил о проблемах с закупками оружия США для ВСУ за деньги европейцев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги европейцев. Вечернее обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — подчеркнул он.

Ранее несколько остававшихся в Димитрове групп военнослужащих ВСУ сдались в плен российским солдатам, понимая безвыходность своего положения.

До этого было опубликовано видео мощного уничтожения контратакующей пехоты ВСУ.

