Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:39, 13 января 2026Бывший СССР

Мощное уничтожение контратакующей пехоты ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения контратакующей пехоты ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки войск «Центр» массово уничтожают контратакующую пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском и в Днепропетровской области. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На видео демонстрируются фрагменты ликвидации украинских боевиков, их техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

Ранее спецназ «Охотник» на константиновском направлении выжег технику ВСУ и попал на видео. Операторы точными ударами сожгли несколько машин, включая транспорт для боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп заявил о безразличии к судьбе соглашения о торговле США с двумя странами

    Лукашенко высказался о пути «ошалевшего» мира в 2026 году

    Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

    Трамп призвал союзников покинуть Иран

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл тяжелую правду о ситуации на Украине

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты ВСУ сняли на видео

    Следком возбудил уголовное дело по факту нападения обезьяны на ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok