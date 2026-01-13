Опубликовано видео мощного уничтожения контратакующей пехоты ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» массово уничтожают контратакующую пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском и в Днепропетровской области. Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На видео демонстрируются фрагменты ликвидации украинских боевиков, их техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

Ранее спецназ «Охотник» на константиновском направлении выжег технику ВСУ и попал на видео. Операторы точными ударами сожгли несколько машин, включая транспорт для боеприпасов.