«Охотник» на Константиновском направлении выжег технику ВСУ и попал на видео

Спецназ «Охотник» на Константиновском направлении выжег технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.
«Операторы Отдельного отряда специального назначения "Охотник" 51 гвардейской общевойсковой армии FPV-дронами точными ударами сожгли несколько единиц техники ВСУ, включая транспорт для боеприпасов», — говорится в публикации.
По словам Рожина, все, что двигалось к передовой, превращено в обломки.
До этого мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео. Ранее ликвидация пикапа ВСУ с живой силой попала на видео. Высокоточный удар поразил автомобиль — это привело к его полному уничтожению.