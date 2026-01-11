Реклама

«Охотник» на Константиновском направлении выжег технику ВСУ и попал на видео

Опубликовано видео, как на Украине спецназ «Охотник» выжигает технику ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Спецназ «Охотник» на Константиновском направлении выжег технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Операторы Отдельного отряда специального назначения "Охотник" 51 гвардейской общевойсковой армии FPV-дронами точными ударами сожгли несколько единиц техники ВСУ, включая транспорт для боеприпасов», — говорится в публикации.

По словам Рожина, все, что двигалось к передовой, превращено в обломки.

До этого мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео. Ранее ликвидация пикапа ВСУ с живой силой попала на видео. Высокоточный удар поразил автомобиль — это привело к его полному уничтожению.

