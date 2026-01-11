Реклама

02:38, 11 января 2026

Мощное уничтожение французского БТР ВСУ сняли на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) штурмового полка бригады «Бешеные псы» уничтожил очередной французский бронетранспортер (БТР) VAB Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале бригады.

До этого ликвидация пикапа ВСУ с живой силой попала на видео. Высокоточный удар поразил автомобиль — это привело к его полному уничтожению.

Ранее мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео. Кроме того, были ликвидированы бронетранспортер (БТР) и 105-мм гаубицы М119 ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр».

