Опубликовано видео уничтожения французского БТР ВСУ беспилотником

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) штурмового полка бригады «Бешеные псы» уничтожил очередной французский бронетранспортер (БТР) VAB Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале бригады.

До этого ликвидация пикапа ВСУ с живой силой попала на видео. Высокоточный удар поразил автомобиль — это привело к его полному уничтожению.

Ранее мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео. Кроме того, были ликвидированы бронетранспортер (БТР) и 105-мм гаубицы М119 ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр».