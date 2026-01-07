Реклама

Мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения танка ВСУ FPV-дроном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Мощное уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном сняли на видео. Кадры разместил Telegram-канал «ИЗНАНКА».

«Уничтожение танка Т-72 15 обр НГУ в зоне ответственности группировки "Запад"», — говорится в публикации.

Кроме того, были ликвидированы бронетранспортер (БТР) и 105-мм гаубицы М119 ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр».

Ранее работа дрона с системой «Глаз/Гроза» попала на видео. Подчеркивается, что передача координат от беспилотного летательного аппарата к артиллерии осуществлялась по цифровым каналам.

До этого спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины в боях за Константиновку.

