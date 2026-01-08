Неожиданное уничтожение пикапа ВСУ с живой силой попало на видео

Опубликовано видео уничтожения пикапа ВСУ с живой силой

Неожиданное уничтожение пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с живой силой попало на видео. Кадры разместил Telegram-канал 44-го Армейского корпуса.

Уточняется, что высокоточный удар поразил автомобиль — это привело к его полному уничтожению.

Ранее мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео. Кроме того, были ликвидированы бронетранспортер (БТР) и 105-мм гаубицы М119 ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр».

До этого спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины в боях за Константиновку.