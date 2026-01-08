Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:40, 8 января 2026Бывший СССР

Неожиданное уничтожение пикапа ВСУ с живой силой попало на видео

Опубликовано видео уничтожения пикапа ВСУ с живой силой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Неожиданное уничтожение пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с живой силой попало на видео. Кадры разместил Telegram-канал 44-го Армейского корпуса.

Уточняется, что высокоточный удар поразил автомобиль — это привело к его полному уничтожению.

Ранее мощное уничтожение танка ВСУ FPV-дроном сняли на видео. Кроме того, были ликвидированы бронетранспортер (БТР) и 105-мм гаубицы М119 ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр».

До этого спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины в боях за Константиновку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Фон дер Ляйен уличили в сокрытии важной информации

    На Западе обеспокоились крахом репутации Европы из-за конфликта на Украине

    Неожиданное уничтожение пикапа ВСУ с живой силой попало на видео

    Минобороны России назвало число сбитых за ночь украинских БПЛА

    Россиянам рассказали об увеличении пенсий и социальных выплат в 2026 году

    В США заявили о подготовке в стране к мировой войне

    Украине предрекли отказ европейских стран от поддержки в течение года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok