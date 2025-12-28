Реклама

23:57, 27 декабря 2025

Остатки солдат ВСУ сдались в плен в Димитрове

«RusVesna»: Остававшиеся в Димитрове солдаты ВСУ сдались в плен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несколько остававшихся в Димитрове групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским солдатам, понимая безвыходность своего положения. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В условиях полного окружения и отказа украинского военного командования эвакуировать своих солдат из Димитрова остатки украинских сил вышли на связь с бойцами группировки "Центр" ВС РФ и сдались», — говорится в сообщении.

Уточняется, что солдаты ВСУ организованно сложили оружие и вышли из укрытий к российским военнослужащим, после чего сдались в плен.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике и Гуляйполе в Запорожской области.

