Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок Patriot

Зеленский раскритиковал европейские страны за задержку оплаты систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задержках с поставками ракет для американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Его слова передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. (...) И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление», — раскритиковал он западных партнеров.

По словам Зеленского, закупку американских ракет для Patriot осуществляют европейские страны. Из-за отсутствия оплаты со стороны Запада ракеты не поступили на Украину тогда, кода они были необходимы.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре.