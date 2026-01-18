Реклама

23:39, 18 января 2026Бывший СССР

Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

Депутат Рады Безуглая заявила о возможности тотального блэкаута по всей Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о возможности тотального блэкаута на всей территории Украины в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре. Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале сообщение ГУР Минобороны Украины о том, что РФ якобы рассматривает варианты удара по подстанциям атомных электростанций (АЭС) страны.

Как указала депутат Рады, украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии в государстве, но не могут работать в изоляции от общей энергосистемы. Повреждение высоковольтных подстанций и линий электропередачи, необходимых для выдачи энергии в сеть, может вынудить операторов снижать мощность или полностью останавливать энергоблоки.

«Последствия могут быть крайне серьезными: речь идет о почти полном отключении электроэнергии в стране», — подчеркнула она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с поставками электроэнергии в страну остается непростой. Он также заверил, что власти предпринимают все усилия для скорейшего восстановления объектов энергетики.

