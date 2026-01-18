Зеленский оценил ситуацию в энергосистеме Украины

Зеленский: Ситуация в энергосистеме Украины остается непростой

Ситуация с поставками электроэнергии на Украину остается непростой. На это указал президент страны Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

«Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить», — написал он.

По словам украинского лидера, проблемы сохраняются из-за новых российских ударов. При этом, по его словам, ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением энергетической инфраструктуры, причем это должно укрепить позиции Украины в переговорном процессе, считает Владимир Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о сложной ситуации с отоплением в украинской столице. По его словам, последние дни в городе оказались самым серьезным энергетическим кризисом с начала военного конфликта.