11:13, 18 января 2026

Зеленский оценил ситуацию в энергосистеме Украины

Зеленский: Ситуация в энергосистеме Украины остается непростой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danylo Antoniuk / AP

Ситуация с поставками электроэнергии на Украину остается непростой. На это указал президент страны Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

«Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить», — написал он.

По словам украинского лидера, проблемы сохраняются из-за новых российских ударов. При этом, по его словам, ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением энергетической инфраструктуры, причем это должно укрепить позиции Украины в переговорном процессе, считает Владимир Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о сложной ситуации с отоплением в украинской столице. По его словам, последние дни в городе оказались самым серьезным энергетическим кризисом с начала военного конфликта.

