08:03, 31 января 2026РоссияЭксклюзив

Инвестор раскрыл способ получить выгоду из 100 тысяч рублей

Гришин: Даже небольшую сумму в 100 тысяч рублей можно инвестировать с выгодой
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рубль с большой вероятностью ослабнет, поэтому даже небольшую сумму в 100 тысяч рублей можно инвестировать с выгодой для себя, рассказал инвестор, серийный предприниматель Сергей Гришин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Гришин отметил, что сумма в 100 тысяч рублей не является очень большой, поэтому надежнее всего будет положить ее на депозит, пока ставка еще высокая. Если говорить про сумму покрупнее, то рубли лучше разменять на доллары и купить облигации или ценные долларовые бумаги с доходностью пять процентов, добавил инвестор.

«Стратегия в любом случае должна заключаться в следующем: рубль с большой вероятностью ослабнет, вы заработаете на этом, плюс получите в долларовом выражении доходность. Но вкладывать свои деньги нужно, даже если ваши сбережения составляют 100 тысяч рублей. Надежнее всего отнести деньги в банк под проценты, так как у нас большая инфляция», — посоветовал эксперт.

Гришин добавил, что рубли стоит обменять на доллары или евро, если нет желания открывать счет в банке. Но если есть цель заработать, то нужно менять сбережения на доллары и покупать валютные бумаги с фиксированной доходностью, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Гришин включил наличные рубли в топ худших инвестиций в 2026 году. Эксперт объяснил, что рубль сейчас переоценен и по мнению многих аналитиков обладает существенным потенциалом падения.

