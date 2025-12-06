Реклама

Экономика
08:00, 6 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Инвестор назвал три худшие инвестиции в 2026 году

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

На первом месте худших инвестиций в 2026 году стоят наличные рубли «под подушкой», рассказал инвестор Сергей Гришин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что рубль сейчас переоценен и по мнению многих аналитиков обладает существенным потенциалом падения. Если же деньги лежат на депозите, то в целом этот потенциал падения перекрывается высокой процентной ставкой, поэтому нужно выбирать вклад с хорошей процентной ставкой, добавил он

Вторая худшая инвестиция, по мнению Гришина, -- акции высокотехнологичных американских компаний. Сейчас они стоят дорого, так как в них заложены высокие ожидания от искусственного интеллекта, которые могут не оправдаться, что приведет к корректировке стоимости таких акций, объяснил инвестор.

«С третьей инвестицией сложнее. Я назвал бы золото, но не как худшая инвестиция, а как одна из самых рискованных, так как в нем заложен потенциал падения. При завершении украинского конфликта золото резко пойдет вниз. При конфискации российских активов золото будет укрепляться и дальше. Тут очень много зависит от политической ситуации, но негативных факторов больше, чем позитивных. И сюда же относятся венчурные инвестиции. При условии когда ставка высокая, а рынок закрыт, стартапам тяжело развиваться и выходить на международные рынки», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее инвестор Гришин назвал эффект от охлаждения экономики в России. По его словам, это означает, что спрос и инфляция снижаются быстрее, чем ожидалось, при этом у такого процесса есть и негативные последствия.

