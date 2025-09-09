Экономика
05:09, 9 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Инвестор назвал эффект от охлаждения экономики в России

Инвестор Гришин заявил, что экономика России находится на старте
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Охлаждение экономики означает, что спрос и инфляция снижаются быстрее, чем ожидалось, при этом у такого процесса есть и негативные последствия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал инвестор, серийный предприниматель Сергей Гришин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что охлаждение российской экономики идет быстрее, чем ожидалось. По его словам, в такой ситуации аналитики ведомства, готовя прогнозы, просчитывают различные варианты, в том числе стрессовые.

«Избыточное охлаждение плохо тем, что сокращаются доходы компаний. Это значит, что кто-то получает отрицательную прибыль, кто-то банкротится, а тем, кому повезло больше, у них меньше денег для инвестирования в развитие. Но в целом, по ощущениям, нельзя сказать, что ситуация в экономике тяжелая», — объяснил эксперт.

Гришин отметил, что сейчас сделки стали набирать обороты, а люди начали инвестировать. По его словам, выглядит ситуация так, будто российская экономика находится на старте, и если ставка будет снижаться, то дальше все будет складываться благополучно.

В начале августа министерство экономического развития сообщало, что по итогам первой половины 2025 года темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. Причинами продолжающегося охлаждения тогда назвали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.

    Все новости