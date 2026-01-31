Реклама

Экономика
16:27, 31 января 2026Экономика

Москвичам нагрели квартиры

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Москвичам нагрели батареи в квартирах из-за морозов. Об этом в Telegram-канале сообщает Городское хозяйство Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Из-за понижения температуры воздуха в Москве была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях.

Бирюков объяснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заранее — на основании краткосрочного прогноза погоды.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Днем в субботу, 31 января, температура воздуха в Москве составила минус 15,7 градуса Цельсия. В ночь на воскресенье, 1 февраля, похолодает до минус 20-22 градусов, ожидается ветер 7-12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла самая холодная ночь текущей зимы. Ночью 31 января минимальная температура составила минус 20,4 градуса. В Подмосковье местами холодало до минус 30,1 градуса.

