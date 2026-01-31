Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 31 января 2026Экономика

Жители московского региона пережили 30-градусные морозы

Синоптик Леус: Температура в Подмосковье опустилась до минус 30 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минувшая ночь на субботу, 31 января, в Москве стала самой холодной за эту зиму. Об этом сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Ночью минимальная температура составила минус 20,4 градуса. В Подмосковье местами холодало до минус 30,1 градуса.

В субботу столичный регион останется под влиянием южной периферии холодного антициклона. В такой ситуации сохранится переменная облачность, обойдется без осадков, и после утренних морозов показания термометров окажутся на 8-9 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит минус 13-15 градусов, по области минус 12-17 градусов, местами до минус 20. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье, 1 февраля, временами снег, ночью минус 19-21 градус, днем минус 16-18 градусов.

Ранее стало известно, что самые высокие сугробы в России выросли на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине произошел масштабный блэкаут. В результате оказалась обесточена даже часть Молдавии. Что известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Россиянка описала жизнь в США фразой «разочаровывает тех, кто ждал сказку»

    Прибытие «ядерного нюхача» в Великобританию объяснили

    Стало известно о бесплатной проверке россиян для выявления рисков раннего старения

    В Иране ответили на угрозы США

    В старинной римской базилике обнаружили лик премьера Италии

    Политолог оценил возможность вторжения Трампа в Иран

    Премьер Италии посоветовала Европе преодолеть комплекс неполноценности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok