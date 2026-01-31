Жители московского региона пережили 30-градусные морозы

Синоптик Леус: Температура в Подмосковье опустилась до минус 30 градусов

Минувшая ночь на субботу, 31 января, в Москве стала самой холодной за эту зиму. Об этом сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Ночью минимальная температура составила минус 20,4 градуса. В Подмосковье местами холодало до минус 30,1 градуса.

В субботу столичный регион останется под влиянием южной периферии холодного антициклона. В такой ситуации сохранится переменная облачность, обойдется без осадков, и после утренних морозов показания термометров окажутся на 8-9 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит минус 13-15 градусов, по области минус 12-17 градусов, местами до минус 20. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье, 1 февраля, временами снег, ночью минус 19-21 градус, днем минус 16-18 градусов.

Ранее стало известно, что самые высокие сугробы в России выросли на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях.