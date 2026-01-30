Реклама

08:16, 30 января 2026

Названы регионы России с самыми высокими сугробами

«Фобос»: Самые высокие сугробы выросли на Камчатке и в Хабаровском крае
Нина Ташевская
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Самые высокие сугробы в России выросли на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях. Об этом сообщает центр погоды «Фобос», пишет ТАСС.

Абсолютным лидером по величине снежного покрова оказался Камчатский край — там высота сугробов в среднем достигает 144 сантиметров, а в отдельных местах — 168 сантиметров. Далее идут Хабаровский и Красноярский края, где сугробы выросли до 134 и 103 сантиметров соответственно.

Много снежной массы также оказалось в Магаданской области (до 99 сантиметров), в северной части республики Коми (87 сантиметров), Алтайском крае (79 сантиметров), Ненецком автономном округе и Новосибирской области (по 66 сантиметров), Нижегородской (64 сантиметра), Ивановской (57 сантиметров), Тульской и Калужской областях (по 56 сантиметров).

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что высота снежного покрова в Москве достигла 52 сантиметров.

