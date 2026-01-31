Реклама

Названа еще одна причина масштабного отключения электроэнергии на Украине

Аналитик Корольчук: Блэкаут на Украине произошел из-за дефицита электроэнергии
Мария Винар

Фото: Dan Bashakov / AP

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук назвал еще одну причину масштабного отключения электроэнергии на Украине. Его комментарий приводит Telegram-канал «Политика страны».

Корольчук считает, что блэкаут произошел из-за огромного дефицита электроэнергии. По его словам, после обстрелов объекты каждый раз запускали в энергосистему по-новому и часто «не по проектам». «Из-за этого получилось так, что, если бы на Ривненской АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе. Диспетчер видит значительный рост напряжения в сети и максимально выключает потребителей, чтобы не было системной аварии и настоящего блэкаута, после которого энергосистему очень сложно восстановить», — объяснил он.

В то же время Корольчук отметил, что энергетики уже начали восстанавливать подачу электроэнергии. Однако света может не быть до конца дня у тех потребителей, у которых он уже пропал.

Ранее член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк назвал срок восстановления энергосистемы на Украине после блэкаута.

