Мир
05:42, 31 января 2026Мир

В Германии возмутились решением властей по Украине

Berliner Zeitung: ФРГ поставляла Киеву генераторы, пока жители Берлина замерзали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Германия отправляла Украине генераторы в качестве гуманитарной помощи в ущерб собственным гражданам. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что ресурсы, в которых нуждались жители Берлина во время отключения электроэнергии, немецкие власти направили Киеву. Как указал автор материала, ФРГ выделила 60 миллиардов евро на поддержку Украины и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд страны.

«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован?» — задался он вопросом.

В статье также сообщается, что немцы все чаще критикуют финансовую помощь Украине, однако в публичных дебатах это редко упоминается.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала власти страны полностью остановить военную и финансовую помощь Украине и провести аудит расходов на поддержку Киева с 2022 года.

