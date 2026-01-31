В Москве нашли женское тело со следами удушения

СК: В квартире в Москве нашли задушенную девушку

В квартире на юго-востоке Москвы нашли девушку без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

На теле обнаружены следы удушения. По предварительным данным, повреждения потерпевшей нанес ее знакомый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали 51-летнего мужчину, который замотал молодую девушку в одеяло и выбросил в промзоне 28 лет назад. Он дал признательные показания, в том числе при проведении проверки показаний на месте происшествия.