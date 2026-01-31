Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 31 января 2026Силовые структуры

В Москве нашли женское тело со следами удушения

СК: В квартире в Москве нашли задушенную девушку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В квартире на юго-востоке Москвы нашли девушку без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

На теле обнаружены следы удушения. По предварительным данным, повреждения потерпевшей нанес ее знакомый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали 51-летнего мужчину, который замотал молодую девушку в одеяло и выбросил в промзоне 28 лет назад. Он дал признательные показания, в том числе при проведении проверки показаний на месте происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выступил с жестким заявлением по Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    На Западе прокомментировали слова Зеленского о прекращении ударов России

    Анонсировано интервью с подорвавшей российского военкора террористкой

    В Москве нашли женское тело со следами удушения

    В России высказались об атаке дронов ВСУ на фоне энергетического перемирия

    Игрок поставил более двух миллионов рублей на матчи Counter-Strike 2 и выиграл

    В России назвали способ лишить Макаревича званий

    Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ у Курской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok