Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 30 января 2026Силовые структуры

Россиянин замотал молодую девушку в одеяло и выбросил в промзоне

В Ставропольском крае задержали мужчину по ДНК за убийство девушки 28 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В Ставропольском крае задержали мужчину по ДНК за расправу над девушкой 28 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

По данным ведомства, в 1997 году 23-летний парень познакомился с 17-летней девушкой и пригласил ее на свидание в квартиру своего знакомого. Там у них случился конфликт, в ходе которого молодой человек лишил ее возможности дышать. Чтобы скрыть содеянное, он завернул тело в одеяло и на машине вывез в район Старомарьевского шоссе. Через некоторое время пострадавшую обнаружили в траве рядом с промышленным предприятием.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Используя современные методы исследования, сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД смогли выявить на одежде пострадавшей ДНК-профиль неизвестного, который был поставлен на учет.

В 2025 году оперативные сотрудники совместно со следователями СК установили фигуранта. 51-летний мужчина признался в содеянном, в том числе при проведении проверки показаний на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский увидел урок для Украины в ситуации вокруг Гренландии

    Зеленский назвал причину назначения Буданова

    Будущей станции московского метро дали название

    Российская армия заняла населенный пункт в ДНР

    Спрос на ключевой стройматериал в России рухнул

    Появились подробности о массированном и групповых ударах ВС России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok