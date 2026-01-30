Россиянин замотал молодую девушку в одеяло и выбросил в промзоне

В Ставропольском крае задержали мужчину по ДНК за убийство девушки 28 лет назад

В Ставропольском крае задержали мужчину по ДНК за расправу над девушкой 28 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

По данным ведомства, в 1997 году 23-летний парень познакомился с 17-летней девушкой и пригласил ее на свидание в квартиру своего знакомого. Там у них случился конфликт, в ходе которого молодой человек лишил ее возможности дышать. Чтобы скрыть содеянное, он завернул тело в одеяло и на машине вывез в район Старомарьевского шоссе. Через некоторое время пострадавшую обнаружили в траве рядом с промышленным предприятием.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Используя современные методы исследования, сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД смогли выявить на одежде пострадавшей ДНК-профиль неизвестного, который был поставлен на учет.

В 2025 году оперативные сотрудники совместно со следователями СК установили фигуранта. 51-летний мужчина признался в содеянном, в том числе при проведении проверки показаний на месте происшествия.

