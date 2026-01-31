Реклама

14:32, 31 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач перечислил повышающие риск заболеваний сердца и сосудов продукты

Врач Каландия: Ради здоровья сердца надо ограничить потребление полуфабрикатов
Фото: Unsplash

Здоровый образ жизни и рацион с минимальным содержанием вредной пищи — основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, считает терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия. Продукты, от которых нужно отказаться, чтобы снизить риск болезней сердца и сосудов, он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач посоветовал минимизировать количество переработанного мяса и полуфабрикатов в рационе. Они содержат комбинацию усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов в высоких концентрациях. При регулярном употреблении они ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы и в целом негативно влияют на здоровье, предупредил врач.

Каландия добавил, что для сердца и сосудов опасны трансжиры, содержащиеся в фастфуде, попкорне, маргарине и многих кондитерских изделиях промышленного производства. «Организм практически не способен перерабатывать трансжиры, из-за чего они долго остаются в крови, повышают уровень "плохого" холестерина и тем самым ускоряют развитие атеросклероза», — объяснил специалист.

По его словам, с умеренностью нужно употреблять и насыщенные жиры, которых много в жирных молочных продуктах, свинине, пальмовом и кокосовом масле. Как и трансжиры, они повышают уровень «плохого холестерина». Еще одна рекомендация врача — ограничить количество соли и сахара в рационе. Они считаются условно безопасными, но только при умеренном потреблении, уточнил Каландия.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова призвала людей с заболеваниями сердца воздержаться от употребления имбиря. По ее словам, этот продукт может представлять опасность, так как в нем содержится витамин K, усиливающий действие антикоагулянтов.

