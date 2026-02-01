Реклама

Трамп призвал арестовать Обаму

Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Россией
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Angelina Katsanis / AP

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-лидера Штатов Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией против него. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social в минувший четверг.

Речь идет о выборах 2016 года, на которых Трамп победил впервые. Тогда Обама предоставил якобы подтверждение того, что Россия вмешивалась в избирательный процесс, чтобы тот одержал победу.

По словам Трампа, директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по русскому делу», подтверждающих, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения против политического соперника. Президент США обвинил бывшего главу Белого дома в попытке переворота вместе со своими приспешниками и заявил, что тот должен ответить за содеянное. «Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — заключил Трамп.

Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии в вопросе урегулирования конфликтов.

