В Венгрии высказались о силовой мобилизации на Украине

Балаж Орбан: Евросоюз закрывает глаза на силовую мобилизацию на Украине

На Украине призыв на военную службу превратился в открытую охоту на людей, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X.

По его словам, Брюссель закрывает глаза на силовую мобилизацию на Украине.

«ЕС продолжает без всяких рациональных оснований вливать деньги в Украину, игнорируя серьезные нарушения прав человека и требуя от европейских граждан расплачиваться за это», — высказался он.

По мнению Орбана, такая политика не способствует достижению мира и не отвечает интересам Европы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил закон, продлевая на 90 дней действие всеобщей мобилизации и военного положения на территории Украины, как того требует текущая обстановка.