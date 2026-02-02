Едва не лишившийся жизни блогер рассказал о «неописуемо жестком» состоянии

Заболевший пневмонией блогер Бакингем заявил, что его состояние улучшилось

Известный американский блогер Брендон Бакингем, который попал в реанимацию из-за пневмонии и едва не лишился жизни, раскрыл подробности лечения. Как сообщает Dexerto, состояние инфлюэнсера улучшилось.

По словам Бакингема, в 2025 году у него начались приступы рвоты и бессонница. Спустя некоторое время блогер стал ощущать онемение в ладонях и ступнях, а также острую боль в груди. Он отметил, что его могло тошнить каждый день. Кроме того, рассказал Бакингем, он сильно похудел.

Инфлюэнсер заявил, что для облегчения состояния использовал домашние средства и обращался в отделение неотложной помощи, однако ему ничего не помогло. В какой-то момент, как указал Бакингем, симптомы болезни стали «неописуемо жесткими», а тело «сдалось».

Уточняется, что жена блогера, находившаяся в отъезде, попросила полицию заехать к нему. Прибыв в дом супругов, правоохранители обнаружили Бакингема лежащим в кровати. Отмечается, что он был в бреду. Кроме того, у блогера опухли ступни. Также полицейские выяснили, что хозяин жилища полностью потерял слух. Бакингема отвезли в больницу.

У блогера диагностировали сепсис, вызванный пневмонией, а также вирус Коксаки (энтеровирус, вызывающий группу острых заболеваний — Прим. «Ленты.ру»). Он отметил, что сейчас уже находится дома, а его состояние значительно улучшилось. При этом Бакингем добавил, что болезнь вызвала необратимые изменения в легких и сердечную недостаточность, от которой ему приходится принимать медикаменты.

О том, что инфлюэнсер попал в реанимацию, сообщалось в ноябре 2025-го года. Бакингем рассказал, что его внутренние органы находятся в плохом состоянии и ему предстоит долгое восстановление.