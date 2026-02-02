Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:19, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Едва не лишившийся жизни блогер рассказал о «неописуемо жестком» состоянии

Заболевший пневмонией блогер Бакингем заявил, что его состояние улучшилось
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Brandon Buckingham / YouTube

Известный американский блогер Брендон Бакингем, который попал в реанимацию из-за пневмонии и едва не лишился жизни, раскрыл подробности лечения. Как сообщает Dexerto, состояние инфлюэнсера улучшилось.

По словам Бакингема, в 2025 году у него начались приступы рвоты и бессонница. Спустя некоторое время блогер стал ощущать онемение в ладонях и ступнях, а также острую боль в груди. Он отметил, что его могло тошнить каждый день. Кроме того, рассказал Бакингем, он сильно похудел.

Инфлюэнсер заявил, что для облегчения состояния использовал домашние средства и обращался в отделение неотложной помощи, однако ему ничего не помогло. В какой-то момент, как указал Бакингем, симптомы болезни стали «неописуемо жесткими», а тело «сдалось».

Материалы по теме:
Звезда Marvel рассказал о предрасположенности к страшной болезни. Можно ли ее вылечить и как диагноз изменил его жизнь?
Звезда Marvel рассказал о предрасположенности к страшной болезни.Можно ли ее вылечить и как диагноз изменил его жизнь?
14 июля 2024
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Уточняется, что жена блогера, находившаяся в отъезде, попросила полицию заехать к нему. Прибыв в дом супругов, правоохранители обнаружили Бакингема лежащим в кровати. Отмечается, что он был в бреду. Кроме того, у блогера опухли ступни. Также полицейские выяснили, что хозяин жилища полностью потерял слух. Бакингема отвезли в больницу.

У блогера диагностировали сепсис, вызванный пневмонией, а также вирус Коксаки (энтеровирус, вызывающий группу острых заболеваний — Прим. «Ленты.ру»). Он отметил, что сейчас уже находится дома, а его состояние значительно улучшилось. При этом Бакингем добавил, что болезнь вызвала необратимые изменения в легких и сердечную недостаточность, от которой ему приходится принимать медикаменты.

О том, что инфлюэнсер попал в реанимацию, сообщалось в ноябре 2025-го года. Бакингем рассказал, что его внутренние органы находятся в плохом состоянии и ему предстоит долгое восстановление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok