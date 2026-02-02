Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:30, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Лазарева удивилась поисковым запросам о ней

Лазарева удивилась тому, что пользователи ищут в Google ее фото в купальнике
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущая в Европе российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) удивилась тому, какие поисковые запросы, связанные с ней, популярны в сети. Шуточный ролик на эту тему она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео Лазарева заявила, что сейчас она ведет YouTube-канал, занимается благотворительностью и проектом для подростков. Следом ведущая показала, как выглядят результаты поиска ее имени и фамилии в Google. Оказалось, что больше всего пользователей интересуют ее фото в купальнике и информация о ее участии в КВН.

«Я тут стараюсь-стараюсь, а, оказывается, никому это не интересно!» — заявила Лазарева в комментариях, возмущаясь результатами поисковой выдачи.

Ранее телеведущая высказалась о проблеме с мошенничеством в России. По мнению Лазаревой, россияне становятся жертвами аферистов, потому что не умеют думать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Алиев накануне переговоров России и Украины приехал в ОАЭ

    Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

    Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

    Полина Гагарина захотела сделать пластику у китайского врача

    Россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван

    В Норвегии оценили шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

    В России заявили о взятии под контроль второго города Украины в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok