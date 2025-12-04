Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:42, 4 декабря 2025Интернет и СМИ

Живущая в Европе Лазарева объяснила проблему с мошенничеством неумением россиян думать

Лазарева: Россияне становятся жертвами мошенников, потому что не умеют думать
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Европе, заявила, что может объяснить проблему с мошенничеством в России. В Telegram-канале она написала, что россияне становятся жертвами аферистов, потому что не умеют думать.

«У меня есть теория, почему именно в России лучше всего работают эти схемы, лучше, чем в самой Украине. Не потому, что там сейчас денег больше, а потому, что долгие годы в России людей отучали думать самостоятельно и приучали слушать и выполнять, что им скажут», — считает Лазарева.

Также телеведущая уверена: россияне верят мошенникам, потому что морально готовы к тому, что их жизненная ситуация может стать еще хуже, чем есть сейчас. По мнению Лазаревой, отключать волю и разум людей заставляет страх.

Ранее телеведущая обрадовалась селедке под шубой. В Telegram-канале она показала видео с кулинарией в Европе, в которой продавали популярные в России и постсоветских странах блюда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok