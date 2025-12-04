Живущая в Европе Лазарева объяснила проблему с мошенничеством неумением россиян думать

Лазарева: Россияне становятся жертвами мошенников, потому что не умеют думать

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Европе, заявила, что может объяснить проблему с мошенничеством в России. В Telegram-канале она написала, что россияне становятся жертвами аферистов, потому что не умеют думать.

«У меня есть теория, почему именно в России лучше всего работают эти схемы, лучше, чем в самой Украине. Не потому, что там сейчас денег больше, а потому, что долгие годы в России людей отучали думать самостоятельно и приучали слушать и выполнять, что им скажут», — считает Лазарева.

Также телеведущая уверена: россияне верят мошенникам, потому что морально готовы к тому, что их жизненная ситуация может стать еще хуже, чем есть сейчас. По мнению Лазаревой, отключать волю и разум людей заставляет страх.

