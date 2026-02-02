Молодая россиянка доказала многолетнее насилие со стороны отчима

В Архангельске житель получил 14 лет колонии за изнасилование падчерицы

Исакогорский районный суд Архангельска приговорил 37-летнего жителя к 14 годам колонии строгого режима за насилие над дочерью сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что мужчина на протяжении нескольких лет, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, насиловал малолетнюю девочку и угрожал ей расправой, если она расскажет о происходящем. Когда ребенок сопротивлялся, мужчина бил ее и доставал нож.

Повзрослев, россиянка отказалась оставаться наедине с отчимом и показала родственникам запись с его действиями. Те обратились в полицию. Экспертиза показала, что у мужчины есть психическое отклонение в виде педофилии. Сам он вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области житель, изнасиловавший падчерицу, сел на 19 лет.