Насиловавшего дома школьницу приговорили к 19 годам в российском регионе

В Калининградской области житель, изнасиловавший падчерицу, сел на 19 лет

Гусевский городской суд Калининградской области приговорил жителя, изнасиловавшего падчерицу, к 19 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Следствие и суд установили, что с сентября 2023 года по май 2025 года мужчина развращал и насиловал ребенка, которому не было 14 лет.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям об изнасиловании, совершении развратных действий без применения насилия и иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. В пользу потерпевшей взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали надругавшегося над 13-летней школьницей.