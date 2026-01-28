Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 28 января 2026Силовые структуры

Мужчина познакомился в интернете с московской школьницей и изнасиловал

В Москве арестовали надругавшегося над 13-летней школьницей в Измайлово
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве арестовали 21-летнего мужчину, изнасиловавшего в Измайлово 13-летнюю школьницу, с которой познакомился в интернете. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУВД по Восточному административному округу по городу.

Ему предъявлено обвинение по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным правоохранителей, молодой человек познакомился с потерпевшей в интернете, в социальных сетях. Он назначил ей встречу, а когда она пришла — изнасиловал. О произошедшем школьница рассказала матери. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали троих молодых людей за надругательство над школьницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok