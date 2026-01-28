Мужчина познакомился в интернете с московской школьницей и изнасиловал

В Москве арестовали надругавшегося над 13-летней школьницей в Измайлово

В Москве арестовали 21-летнего мужчину, изнасиловавшего в Измайлово 13-летнюю школьницу, с которой познакомился в интернете. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУВД по Восточному административному округу по городу.

Ему предъявлено обвинение по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным правоохранителей, молодой человек познакомился с потерпевшей в интернете, в социальных сетях. Он назначил ей встречу, а когда она пришла — изнасиловал. О произошедшем школьница рассказала матери. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали троих молодых людей за надругательство над школьницей.