Экономика
15:10, 2 февраля 2026Экономика

Москвичи пожаловались на 12-часовую пытку пожарной сигнализацией

В ЖК на севере Москвы пожаловались на работающую 12 часов пожарную сигнализацию
Полина Кислицына

Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Жители ЖК на севере Москвы пожаловались на пытку пожарной сигнализацией, которая длилась 12 часов подряд. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о жилом комплексе «Любовь и голуби» в столичном районе Западное Дегунино. Около полуночи там сработала пожарная сигнализация, отключить которую не смогли к обеду понедельника, 2 февраля. Таким образом, рев сирены не прекращался более 12 часов.

По словам москвичей, управляющая компания всю ночь не отвечала на звонки ни жильцов, ни диспетчерской, ни охраны. Жители утверждают, что в 8:30 сотрудники УК пришли на работу, сказали, что решат проблему в ближайшее время, однако этого до сих пор не произошло.

«Люди не спали всю ночь, повторяющиеся звуки сигнализации похожи на пытку», — сетуют жильцы, уточняя, что некоторые из них сегодня ночью так и не смогли уснуть. Утром управляющая компания назвала причиной случившегося аварию на сети отопления, в результате которой было затоплено помещение пультовой. По их сведениям, отключить противопожарную сигнализацию физически не представлялось возможным, поскольку все оборудование было отключено от сети и поставлено на просушку. В комментариях жильцы обвинили сотрудников в бездействии и пригрозили жалобой в прокуратуру. Они отметили, что не могли дозвониться до круглосуточной диспетчерской и добавили, что рассчитывают на возмещение материального ущерба за вред здоровью и пропущенный день у тех, кто из-за сильной усталости от отсутствия сна не смог прийти на работу.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Матвеевский парк» застройщика ПИК вышли из строя лифты.

