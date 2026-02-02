Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:55, 2 февраля 2026Спорт

Оценены шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

Шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде оценили коэффициентом 3,10
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева взять медаль в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Оба спортсмена выступят в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, разделка и марафон. Шансы на то, что хотя бы в одной из этих гонок кто-то из россиян завоюет медаль, оцениваются коэффициентом 3,10.

Если Непряева и Коростелев не завоюют медалей, сыграет коэффициент 1,32. Шансы попасть на пьедестал Коростелева оцениваются коэффициентом 3,30. В Непряеву букмекеры не верят, на ее медаль можно поставить с коэффициентом 11,00.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Помимо Непряевой и Коростелева, к соревнованиям в нейтральном статусе допущены еще 11 россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok