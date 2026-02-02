Оценены шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

Букмекеры оценили шансы россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева взять медаль в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Оба спортсмена выступят в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, разделка и марафон. Шансы на то, что хотя бы в одной из этих гонок кто-то из россиян завоюет медаль, оцениваются коэффициентом 3,10.
Если Непряева и Коростелев не завоюют медалей, сыграет коэффициент 1,32. Шансы попасть на пьедестал Коростелева оцениваются коэффициентом 3,30. В Непряеву букмекеры не верят, на ее медаль можно поставить с коэффициентом 11,00.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Помимо Непряевой и Коростелева, к соревнованиям в нейтральном статусе допущены еще 11 россиян.