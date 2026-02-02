Реклама

Наука и техника
15:19, 2 февраля 2026Наука и техника

Привычный симптом оказался возможным признаком рака

PNAS: Боль в спине и усталость могут быть признаками рака поджелудочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Потеря аппетита, необъяснимая усталость, дискомфорт в животе, боль в спине и резкое снижение веса часто воспринимаются как «несерьезные» проблемы — последствия стресса или переутомления. Однако именно такие неспецифические симптомы могут быть первыми признаками рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Рак поджелудочной железы считается одной из самых агрессивных форм онкологических заболеваний во многом из-за поздней диагностики. На ранних стадиях болезнь либо почти не проявляется, либо маскируется под боли в спине и немотивированную потерю веса. Именно поэтому, подчеркивают исследователи, внимательное отношение к таким симптомам может дать редкое преимущество во времени.

В своей работе ученые показали, что на ранних этапах опухоль уже запускает ключевые молекулярные механизмы роста и выживания, связанные с мутацией гена KRAS. Это открывает окно возможностей для терапии, если заболевание удается выявить до распространения. Авторы предложили тройную таргетную схему, одновременно блокирующую сразу три сигнальных пути, которые используют раковые клетки. В экспериментах на животных и моделях опухолей пациентов такая комбинация приводила к выраженному регрессу опухоли и предотвращала развитие лекарственной устойчивости.

Исследователи подчеркивают: новая терапия пока находится на доклинической стадии, но сама логика работы меняет взгляд на болезнь. Если рак поджелудочной удается заподозрить уже на этапе боли в спине и необъяснимого похудения, появляется шанс вмешаться до того, как опухоль станет практически неуязвимой.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление алкоголя повышает риск колоректального рака.

    Обсудить
