17:54, 26 января 2026

Раскрыт недооцененный фактор риска развития рака кишечника

Cancer: Регулярное употребление алкоголя повышает риск колоректального рака
Екатерина Графская
Фото: Egor Myznik / Unsplash

Длительное и регулярное употребление алкоголя может повышать риск развития колоректального рака — особенно рака прямой кишки. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные крупного американского скринингового исследования. Работа опубликована в журнале Cancer.

Ученые изучили медицинские данные более 88 тысяч взрослых участников, за которыми наблюдали в среднем около 20 лет. За это время было зафиксировано 1679 случаев колоректального рака. Выяснилось, что у людей, которые в течение жизни в среднем употребляли 14 и более алкогольных напитков в неделю, риск развития колоректального рака был на 25 процентов выше, а рака прямой кишки — почти в два раза выше по сравнению с теми, кто пил крайне редко.

Особенно выраженной связь оказалась у тех, кто много пил на протяжении всей взрослой жизни: в этой группе риск развития рака кишечника был почти вдвое выше, чем у людей, стабильно придерживавшихся низкого уровня потребления алкоголя. При этом у бывших потребителей алкоголя повышение риска обнаружено не было — напротив, у них реже выявлялись предраковые изменения слизистой кишечника.

Авторы отмечают, что отказ от алкоголя может со временем снижать риск возникновения рака. Возможные механизмы включают действие канцерогенных продуктов распада алкоголя и его влияние на микробиоту кишечника. Хотя для окончательных выводов требуются дополнительные исследования, результаты подчеркивают важность учета не только текущего, но и пожизненного уровня потребления алкоголя при оценке риска развития колоректального рака.

Ранее ученые выяснили, что повторяющиеся эпизоды запойного употребления алкоголя могут вызывать длительные негативные эмоциональные состояния.

