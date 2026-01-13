Реклама

Наука и техника
16:21, 13 января 2026

Выявлен скрытый эффект длительного употребления алкоголя

AJP: Запои провоцируют хроническое воспаление в мозге, вызывающее тревогу
Екатерина Графская
Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom  

Повторяющиеся эпизоды запойного употребления алкоголя могут вызывать длительные негативные эмоциональные состояния за счет воспаления в мозге. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в The American Journal of Pathology (AJP), изучив биологические механизмы, лежащие в основе так называемой «гиперкатефии» — устойчивого чувства тревоги, страха и эмоционального дискомфорта после алкоголя.

В экспериментах на мышах исследователи сравнили кратковременное и более длительное воздействие алкоголя. Оказалось, что продолжительное запойное употребление активирует микроглию — иммунные клетки мозга, что запускает нейровоспаление, повреждение нейронов и формирование тревожного поведения и усиленной реакции страха даже в период трезвости. Короткие эпизоды такого эффекта не вызывали.

Когда ученые блокировали активацию микроглии во время длительного воздействия алкоголя, повреждения нервных клеток и развития тревоги не происходило. Это указывает на ключевую роль нейровоспаления в формировании устойчивых негативных эмоций, которые, в свою очередь, подталкивают к повторному употреблению алкоголя.

Авторы отмечают, что именно такие эмоциональные состояния часто поддерживают алкогольную зависимость и способствуют рецидивам.

Ранее ученые выяснили, что препарат топирамат может помочь людям с одновременной алкогольной и табачной зависимостью.

