Наука и техника
19:24, 26 декабря 2025Наука и техника

Известный препарат неожиданно связали со снижением тяги к алкоголю и курению

ACER: Топирамат связан со снижением употребления алкоголя и курения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Американские исследователи проверили, может ли противоэпилептический препарат топирамат помочь людям, одновременно страдающим алкогольной и табачной зависимостью. В рандомизированном клиническом исследовании с участием 236 человек препарат сравнивали с плацебо в низкой и высокой дозах на протяжении 18 недель. Результаты опубликованы в Alcohol, Clinical & Experimental Research (ACER).

Основной анализ не выявил статистически значимых различий между группами по заранее заданным показателям — числу дней с тяжелым употреблением алкоголя и устойчивому отказу от курения. Однако дополнительные, уточняющие анализы показали, что участники, получавшие высокую дозу топирамата (250 миллиграммов в сутки), в среднем реже злоупотребляли алкоголем и выпивали меньше, чем те, кто получал плацебо или меньшую дозу.

Кроме того, обе дозы препарата — 125 и 250 миллиграммов — были связаны со снижением количества выкуриваемых сигарет и более высокими показателями отказа от курения по сравнению с плацебо.

Исследователи подчеркивают: полученные данные пока нельзя считать окончательным доказательством эффективности топирамата при сочетанной алкогольной и никотиновой зависимости, но они указывают на перспективность подхода. В дальнейшем необходимы исследования с лучшим контролем приверженности лечению, чтобы точнее оценить терапевтический потенциал препарата.

Ранее ученые напомнили, что сокращение потребления алкоголя снижает риск развития рака.

    Обсудить
