Культура
06:42, 2 февраля 2026Культура

В файлах Эпштейна обнаружились его разговоры о ДиКаприо и деньгах

Эпштейн писал, что ДиКаприо хочет заработать денег и ищет товары для рекламы
Марина Совина
Марина Совина
Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо. Фото: Globallookpress.com

В файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружились его разговоры о голливудском актере Леонардо ДиКаприо и о том, что он хотел заработать деньги и искал товары для рекламы. Об этом пишет РИА Новости.

Эпштейн написал электронное письмо 12 июня 2009 года Питеру Мандельсону. Человек с таким именем заседал в британской палате лордов и имел титул барона. В 2025 году он недолгое время был послом Великобритании в США и был уволен из-за выяснившихся контактов с финансистом.

«Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в переписке, участником которой был скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, обсуждались выборы 2019 года на Украине. Тогда участники переписки усомнились в том, что на тот момент кандидат на этот пост Владимир Зеленский сможет управлять страной.

