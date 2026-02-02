В переписке Эпштейна управленческие способности Зеленского ставили под сомнение

В переписке, участником которой был скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, обсуждались выборы 2019 года на Украине. Тогда участники переписки усомнились в том, что на тот момент кандидат на этот пост Владимир Зеленский сможет управлять страной. На это обратило внимание РИА Новости.

Тогда противником Зеленского был действующий на тот момент лидер Петр Порошенко. В письме к Эпштейну, автор которого пока неизвестен, предполагалось, что избрание Зеленского поспособствовало бы урегулированию конфликта, так как россияне якобы ненавидят Порошенко. «Но я понятия не имею, способен ли он [Зеленский] управлять страной», — сказано в письме.

В личных переписках Эпштейн также делился мнением, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой.