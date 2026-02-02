Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 2 февраля 2026Мир

В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского

В переписке Эпштейна управленческие способности Зеленского ставили под сомнение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В переписке, участником которой был скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, обсуждались выборы 2019 года на Украине. Тогда участники переписки усомнились в том, что на тот момент кандидат на этот пост Владимир Зеленский сможет управлять страной. На это обратило внимание РИА Новости.

Тогда противником Зеленского был действующий на тот момент лидер Петр Порошенко. В письме к Эпштейну, автор которого пока неизвестен, предполагалось, что избрание Зеленского поспособствовало бы урегулированию конфликта, так как россияне якобы ненавидят Порошенко. «Но я понятия не имею, способен ли он [Зеленский] управлять страной», — сказано в письме.

В личных переписках Эпштейн также делился мнением, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского

    Подставной педофил разоблачил извращенца на посту директора школы

    Названы преимущества секса после 50 лет

    Россияне стали чаще материться

    На Западе признали превосходство России над Европой и Украиной в сфере обороны

    Американский профессор заявил об использовании Украины против России

    Названы способные вызвать эпидемию вирусы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok