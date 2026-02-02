Реклама

Эпштейн в одном из своих писем предрекал рублю статус мировой валюты

Эпштейн считал, что рубль должен стать следующей мировой валютой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в одном из своих писем размышлял о будущем мировой экономики. По его словам, после доллара следующей мировой валютой должен был стать рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следующей по-настоящему мировой валютой должен быть российский рубль, а не китайский юань», — написал Эпштейн бывшему премьеру Норвегии Турбьерну Ягланду.

Ранее стало известно, что имя президента Франции Эммануэля Макрона упоминается в материалах по делу Эпштейна более 200 раз. Некоторые из писем финансиста были полностью посвящены французскому лидеру.

